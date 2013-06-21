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خبراء غذاء ينصحون بضرورة غلى التوت

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خبراء غذاء ينصحون بضرورة غلى التوت خبراء غذاء ينصحون بضرورة غلى التوت

نصحت هيئة الغذاء الوطنية فى السويد المواطنين بضرورة غلى التوت المجمد المستورد قبل تناوله لأنه ربما يكون حاملا لفيروس يعرف بأنه يسبب علة القئ ولا سيما فى الشتاء.

وقالت الهيئة، إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، يكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولذا يتعين غلى التوت المجمد لبضع دقائق على الأقل قبل تناوله.

وصدر التحذير على خلفية تفشى هذا الفيروس مجددا فى السويد، التى أضيرت بصورة أكبر من أى دولة أوروبية أخرى.

يذكر أنه فى أبريل الماضى حذرت السلطات الصحية فى السويد من أن تفشى التهاب الكبد الوبائى إيه فى السويد ربما يكون له صلة بالتوت المجمد.
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