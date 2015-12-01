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رولا كرم: لا مكان للتاتو الكامل بعد اليوم وهذا ما حل مكانه !

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الثلاثاء 01-12-2015 20:07

هي خبيرة التجميل رولا كرم... اشتهرت بخطها الجمالي الطبيعي في رسم ونحت الوجه بالطرق الراقية، تحت شعارFace Couture . حصلت على أهم المراكز والشهادات العالمية في رسم الحواجب بتنقيّة التاتو شعرة شعرة الجديد، الرفيع والمتقن؛ فماذا عن جديد الموضة؟ وكيف أصبح التاتو اليوم؟

-        لا للتاتو المقفل أو البلوك بعد اليوم:

تقول رولا إن زمن التاتو الكامل ولّى، ولن يعود، بحيث قضى في عصره على جمال المرأة الطبيعي وعلى أنوثتها، ليحلّ مكانه تاتو الشعرة شعرة، الذي بدوره أخذ  مجالاً واسعاً من الشهرة والترحيب، فزاد من جمال المرأة ورقّتها، بفضل مظهره الطبيعي، الذي يوحي بشعيرات حقيقية في الحاجب، وهذا ما تحتاجه كل امرأة لتكون جميلة وعلى الموضة.

-        تقنية تتخطى تاتو الشعرة شعرة:

وتضيف رولا أن هناك ولادة جديدة لموضة التاتو ناجحة أكثر من تاتو الشعيرات، من حيث المظهر الطبيعي، إذ يستعمل أرفع إبرة في مقياس الأبر، فتظهر الشعرة برفع يفوق التصور وبلون طبيعي جداً لا يمكن تفريقه عن الحاجب الحقيقي. وهذا طبعاً يعود إلى عدة عوامل، يجب أن تكتمل من بينها الدقة واختيار اللون الصحيح.

-        تصحيح الحواجب:

حتى اليوم، وحسب قول رولا فإن الليزر هو الأكثر فعالية والأفضل في عالم تصحيح ومسح التاتو القديم، حيث لم تسجّل أيّ عوارض جانبية تذكر. 

5 نصائح من رولا للحفاظ على حاجبين طبيعيين :

لا تلجئي للتاتو إن كان غير ضروري

لا تزيلي الشعر بالخيط بتاتاً

عرّضي حاجبيك للشمس للحصول على الفيتامين د

اعتمدي زيت الخروع لتكثيف الحاجبين.

 

تابعي أيضاً:

 بالفيديو: خطوات تطبيق تاتو الشفاه

بعد هذا الموضوع ستبدلين حقيبة المكياج!

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