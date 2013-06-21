أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بعد "الفيل الأزرق".. "محمد ناصف" يطرح مقطوعة موسيقية جديدة لرواية "تراب الماس"

Google+ Print
بعد "الفيل الأزرق".. "محمد ناصف" يطرح مقطوعة موسيقية جديدة لرواية "تراب الماس" بعد "الفيل الأزرق".. "محمد ناصف" يطرح مقطوعة موسيقية جديدة لرواية "تراب الماس"
ناصف: أسعى لتعميم فكرة "موسيقى الرواية" في لكنها لا تزال قيد الدراسة

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 21-06-2013 20:27

طرح المؤلف الموسيقي الشاب وعازف البيانو، محمد ناصف، مقطوعة موسيقية جديدة، مستوحاة من إحدى روايات الروائي الشاب أحمد مراد، وهي "تراب الماس"، وتعد أول مقطوعة لهذه الرواية.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قال المؤلف الموسيقي محمد ناصف، إنه كان في روسيا منذ فترة، ووجد أن الروايات التي تباع، مطبوعة وإلكترونية، تباع معها إسطوانات لمقطوعات موسيقية تساعد على الدخول إلى عالم الرواية والاندماج معها، وأضاف ناصف: "عند عودتي لمصر أحببت أن أنقل هذه التجربة، وأهديت المقطوعة الأولى لصديقي أحمد مراد، مستوحاة من روايته الفيل الأزرق، ثم أكملت بعدها بمقطوعة أخرى لنفس الرواية، ثم مقطوعة جديدة اليوم لرواية تراب الماس"، وتابع ناصف: "في الرواية، القارئ يكون هو مخرج العمل، يتخيل الشخصيات والأمكنة والإضاءة وكل شيء، ودوري هو مساعدته على هذا التخيل، بحيث يكون المؤلف والقارئ والموسيقى مشتركين معا في العمل الأدبي".

مراد: العمل على المقطوعة الجديدة استغرق أسبوعين

وعن إمكانية تعميم فكرة الـNovel Track أو "موسيقى الرواية" في مصر، قال ناصف: "حاليا أعكف على دراسة الفكرة وكيفية تطبيقها"، مضيفا أن المقطوعات الموسيقية قد تطرح بعد صدور الروايات، بشكل منفصل، "فإذا أعجبت الرواية القارئ، يمكنه وقتها الحصول على المقطوعات الموسيقية المصاحبة"، أما إمكانية طرحها مع الكتب الإلكترونية، فلا يزال محل دراسة كذلك.

ومن جهته قال أحمد مراد مؤلف روايتي "تراب الماس" في 2010، و"الفيل الأزرق" أواخر 2012، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن مقطوعة "تراب الماس" الموسيقية، كان يخطط لها محمد ناصف منذ فترة، خاصة بعد نجاح مقطوعتي رواية "الفيل الأزرق" واستحسان كثير من رواد الإنترنت لها، إلا أنه لم يفضل الإعلان عن المقطوعة الجديدة إلا بعد إكمالها، مضيفا: "قام بالعمل عليها خلال أسبوعين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر