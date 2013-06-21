خطيب مسجد لـ"عبد المقصود": الجنة بشفاعة الرسول وليست بشفاعة فصيل سياسى

هاجم الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، خلال خطبة "الجمعة"، الشيخ محمد عبد المقصود نائب رئيس هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وتصريحاته خلال مليونية نصرة سوريا فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور الرئيس محمد مرسى التى وصف فيها المعارضة للرئيس مرسى بالكفرة والمنافقين، مطالبا بدعوة الناس للوحدة والتجمع ليس للفرقة.

وأضاف: "لا يجوز أن يكفر الناس بعضهم البعض من أجل مطامع دنيوية من أجل منصب سياسى أو إرضاء الحاكم، لأن الذى يشفع لك ويأخذ بيدك يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الجماعة والحاكم، مطالبا بعدم السعى وراء السمع والطاعة، ولابد أن يتم الاستماع إلى الجميع وأن يحكم الإنسان عقله ليس عقل غيره".

وتابع "فلا يجوز أن يبيع الإنسان دينه من أجل منصب سياسى أو حاكم والافتاء بما يخالف شرع الله ورسوله بالتكفير والقتل وسفك الدماء".

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