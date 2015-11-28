هل استحقت جويل ماردينيان لقب فاشنيستا بإطلالاتها هذا العام؟

بدأت الإعلامية جويل ماردينيان مسيرتها المهنية كخبيرة مكياج، ولكن يبدو أنّ هذا اللقب لم يعد كافيًا لجويل حيث أصبحت ضمن أشهر الفاشينيستات في الانستقرام مؤخرًا، فهل استحقت هذا اللقب؟

شاركت جويل متابعيها بإطلالاتها العصرية الأنيقة ولاقت الكثير من تعليقات الإعجاب، ففي إطلالاتها تجمع بين الأناقة والرقي بأسلوب جميل، وقد لفتنا التنوع الظاهر على إطلالاتها بشكل كبير .حيث تحرص في إطلالاتها ضمن برنامجها التلفزيوني الذي يحمل اسمها على الظهور بإطلالات سهرات ناعمة في بعض الأحيان كالفستان الأصفر بالكشكشات الجذابة، أو الفستان العودي الأنيق. وفي أحيان أخرى تعتمد الأسلوب الكاجوال بإطلالات عصرية رائعة كإطلالاتها بتوب عصري من مجموعة H&M X Balmain .

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ولا تقف أناقة جويل عند برنامجها الأسبوعي حيث تشارك متابعيها بإطلالاتها اليومية بالجينز أحيانًا، وإطلالاتها في السفر بالمعاطف الشتوية الدافئة كالمعطف الأحمر الظاهر في أحد إطلالاتها أو التنسيقات المريحة للمطار .

ومن هنا نسجل إعجابنا بأناقة جويل أثناء الترويج لمنتجاتها التجميلية الأخيرة، حيث صورت لنا أناقتها في صور وستايلات عديدة يمكن أن تمثل إلهامًا لمن تبحث عن إطلالة عصرية متجددة. وقد جمعنا لك في الصور أعلاه ملفًا خاصًا يصوّر إطلالات جويل هذا العام، شاهديها وأخبرينا إن كانت تستحق لقب فاشينيستا.

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