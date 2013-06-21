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بعد تظاهرات "النهضة".. التليفزيون المصري يستعين بمروحية لتغطية مليونية "لا للعنف"

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بعد تظاهرات "النهضة".. التليفزيون المصري يستعين بمروحية لتغطية مليونية "لا للعنف" بعد تظاهرات "النهضة".. التليفزيون المصري يستعين بمروحية لتغطية مليونية "لا للعنف"
رئيس قطاع الأخبار: نقل صلاة الجمعة من "رابعة العدوية" يرجع لإدارة البرامج الدينية.. ونغطي الأخبار بمهنية بحتة

كتب : رضوى هاشم الجمعة 21-06-2013 15:35

في واقعة ليست الأولى، نقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وذلك بالتزامن مع توافد المتظاهرين للمشاركة في تظاهرات "الشرعية ونبذ العنف"، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي.

ونقلت كاميرات التليفزيون المصري فعاليات المليونية منذ ساعاتها الأولى، وترددت أنباء عن تواجد طائرات مروحية لتغطية الحدث يتحمل التليفزيون تكلفتها، وذلك على غرار ما حدث بالمليونية الإسلامية التي استضافها ميدان "نهضة " بالجيزة.

وكان حزب الحرية والعدالة أعلن منذ قليل أن طائرة ستغطي فعاليات الميونية، نظرا لامتدادها لمسافة تقرب من كيلومتر من الاتجاهات الأربعة، بحسب بيان الحزب على موقع "فيس بوك".

وأكد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار، أن قرار نقل صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية يرجع لإدارة البرامج الدينية، أما فيما يتعلق بالتغطية الخبرية فيتولى قطاع الأخبار نقلها بمهنية بحتة وتوازن، بحسب قوله.

وأضاف الصياد لـ"الوطن": "تغطيتنا لمليونية (لا للعنف) بروفة لتغطية تظاهرات المعارضة في 30 يونيو، لأننا نتعامل مع شعب بأكمله وليس فصيلا بعينه".

وعن عدد الكاميرات المستخدمة في التغطية، أوضح أن قطاع الأخبار استعان بست كاميرات ووحدتي بث مباشر، إحداهما تابعة لقطاع البرامج الدينية التي نقلت صلاة الجمعة.

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