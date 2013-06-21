أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الكافيين يقلل من مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش

Google+ Print
الكافيين يقلل من مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش الكافيين يقلل من مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش

يقول الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية، إن شرب المشروبات ذات نسبة الكافيين العالية من شأنها أن تعوق الامتصاص المناسب للمواد المغذية، والمعادن التى يحتاجها الجسم من أجل أداء وظائفه بالصورة الملائمة.

وأضاف يوسف على الرغم من انتشار أضرار الكافيين، إلا أن بعض الدراسات تشير دراسات الحديثة إلى أن تناول الكافيين يمكن أن يقلل من خطورة تطور مرض الشلل الرعاش واحتمالية الإصابة بسرطان الكبد، كما أن هناك دلالات تفيد بأن الكافيين يمكنه أن يقلل من تليف الكبد.

وهناك تأثير إيجابى آخر، وهو أن الكافيين يمكنه زيادة راحة معدل امتصاص الغذاء بالنسبة للنحيلين والبدينين، وهذا ما يبرر سبب احتواء أقراص ومنتجات التخسيس بما فيها أقراص الحمية العشبية على مادة الكافيين.

وتعتبر الكافيين منبه عام للنظام العصبى المركزى، حيث تزيد من معدل التمثيل الغذائى الذى يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية "رغم أن ممارسة التمارين الرياضية تعتبر أكثر فعالية"، وتزيد أيضا بصورة مؤقتة من صفاء الذهن، بالإضافة إلى تهيئة العضلات من أجل ممارسة الأنشطة.

ونظراً لخواص الكافيين المنبهة، فمن الممكن أن يساعد الأشخاص على البقاء متيقظين ومنتبهين فى الأوقات التى تتطلب منهم التركيز البالغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365