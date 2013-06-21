الكافيين يقلل من مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش

يقول الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية، إن شرب المشروبات ذات نسبة الكافيين العالية من شأنها أن تعوق الامتصاص المناسب للمواد المغذية، والمعادن التى يحتاجها الجسم من أجل أداء وظائفه بالصورة الملائمة.

وأضاف يوسف على الرغم من انتشار أضرار الكافيين، إلا أن بعض الدراسات تشير دراسات الحديثة إلى أن تناول الكافيين يمكن أن يقلل من خطورة تطور مرض الشلل الرعاش واحتمالية الإصابة بسرطان الكبد، كما أن هناك دلالات تفيد بأن الكافيين يمكنه أن يقلل من تليف الكبد.

وهناك تأثير إيجابى آخر، وهو أن الكافيين يمكنه زيادة راحة معدل امتصاص الغذاء بالنسبة للنحيلين والبدينين، وهذا ما يبرر سبب احتواء أقراص ومنتجات التخسيس بما فيها أقراص الحمية العشبية على مادة الكافيين.

وتعتبر الكافيين منبه عام للنظام العصبى المركزى، حيث تزيد من معدل التمثيل الغذائى الذى يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية "رغم أن ممارسة التمارين الرياضية تعتبر أكثر فعالية"، وتزيد أيضا بصورة مؤقتة من صفاء الذهن، بالإضافة إلى تهيئة العضلات من أجل ممارسة الأنشطة.

ونظراً لخواص الكافيين المنبهة، فمن الممكن أن يساعد الأشخاص على البقاء متيقظين ومنتبهين فى الأوقات التى تتطلب منهم التركيز البالغ.