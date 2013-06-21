آمنة نصير ردا على فتوى "برهامي": ارحموا الناس من جهلكم.. أنتم "أميّون" في العقيدة

أستاذ العقيدة والفلسفة: هذه الفتوى جزء من اللعبة السياسية.. وما يفعله هؤلاء سيسبب انقساما بين المسلمين

كتب : أسماء بدوي منذ 14 دقيقة

انتقدت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، فتوى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز قتل السوري السني الذي يؤيد بشار الأسد.

وقالت نصير لبرهامي: "أنتم لستم أهلا لإصدار الأحكام، ولا تعرفون صحيح الدين وقضايا العقيدة".

وتساءلت باستنكار، في تصريح لـ"الوطن": "كيف يتحدث هؤلاء الأميون في علوم العقيدة، ويحكمون على قضايا شائكة مثل تلك النوعية من الفتاوى؟ قفوا عند تخصصكم وارحموا الناس من جهلكم"، لافتة إلى أن الإسلام ليس فيه تصنيف سواء سني أو شيعي، وأن كلنا مسلمون.

وتابعت: "هذه الفتوى جزء من اللعبة السياسية، والسياسة من العلوم القذرة، وما يفعلونه سيسبب أمراضا مجتمعية وانقساما بين المسلمين".