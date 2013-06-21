أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

آمنة نصير ردا على فتوى "برهامي": ارحموا الناس من جهلكم.. أنتم "أميّون" في العقيدة

Google+ Print
آمنة نصير ردا على فتوى "برهامي": ارحموا الناس من جهلكم.. أنتم "أميّون" في العقيدة آمنة نصير ردا على فتوى "برهامي": ارحموا الناس من جهلكم.. أنتم "أميّون" في العقيدة
أستاذ العقيدة والفلسفة: هذه الفتوى جزء من اللعبة السياسية.. وما يفعله هؤلاء سيسبب انقساما بين المسلمين

كتب : أسماء بدوي منذ 14 دقيقة

انتقدت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، فتوى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز قتل السوري السني الذي يؤيد بشار الأسد.

وقالت نصير لبرهامي: "أنتم لستم أهلا لإصدار الأحكام، ولا تعرفون صحيح الدين وقضايا العقيدة".

وتساءلت باستنكار، في تصريح لـ"الوطن": "كيف يتحدث هؤلاء الأميون في علوم العقيدة، ويحكمون على قضايا شائكة مثل تلك النوعية من الفتاوى؟ قفوا عند تخصصكم وارحموا الناس من جهلكم"، لافتة إلى أن الإسلام ليس فيه تصنيف سواء سني أو شيعي، وأن كلنا مسلمون.

وتابعت: "هذه الفتوى جزء من اللعبة السياسية، والسياسة من العلوم القذرة، وما يفعلونه سيسبب أمراضا مجتمعية وانقساما بين المسلمين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب