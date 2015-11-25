قوافل الإصحاح البيئى بجامعة القناة تتوجه لقرية العمدة بمحافظة السويس

أصدر الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، تعليماته لإدارة قوافل الإصحاح البيئي بتوجيه قافلة اليوم لمحافظة السويس، وذلك تفاعلا مع بروتوكول التعاون الذى وقعه أمس الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة واللواء العربي السروى محافظ السويس للوقاية والحد من انتشار ومكافحة العدوى بالفيروسات الكبدية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن بروتوكول التعاون الذي تم بين جامعة القناة ومحافظة السويس يمنح الجامعة دورا كبيرا في المشاركة في خدمة المجتمع بمحافظات القناة وسيناء، والعمل على التعرف على أسباب المشاكل الصحية التي يواجهها المجتمع والمساعدة في العلاج والحد من المشاكل.

>وشدد الدكتور ممدوح غراب على استعداد الجامعة للتعاون مع محافظة السويس وجامعة السويس حتى يتم إنشاء كلية الطب ومستشفى جامعة السويس

وفى استجابة سريعة من قطاع شئون البيئة قرر الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئه وخدمة المجتمع ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع، وبالفعل توجهت قافلة اليوم إلى قرية العمدة بمحافظة السويس ضمت العديد من التخصصات الطبية و البيطرية والزراعية وطب الأسنان و التمريض، وقدمت الأدوية والعلاج بالمجان للأهالى وتحويل من تستدعى حالته الصحية إلى المستشفى الجامعي لاستكمال العلاج.

وقال الدكتور علي معوض وكيل كلية الطب البيطري لشئون البيئة ورئيس القافلة إن قافلة اليوم ضمت 8تخصصات طب بشرى هي الأطفال والعظام والجراحة والباطنة والمسالك وطب الأسرة والنسا والجلدية ،وقام الأطباء خلالها بالكشف وتقديم العلاج لأكثر من 250 حالة.

وأضاف رئيس القافلة أن أطباء البيطري قدموا العلاج والادويه بعد إجراء الكشف على أكثر من 49حاله من الحيوانات.

كما قام أساتذة الزراعة بفحص العديد من الحالات الزراعية وتقديم الإرشاد الزراعي المناسب للمزارعين

>وبذل أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض جهد كبير في توجيه سيدات القرية إلى اهمية التغذية السليمة للأطفال و أهمية الرضاعة الطبيعية و الأمراض الطفيلية (طرق العدوى وطرق الوقاية) ونزلات البرد عند الأطفال طرق الوقاية والعلاج و النظافة الشخصية للأطفال وعلاقتها بانتشار العدوى.