بالصور.. وقفة لأطفال الصافية بكفر الشيخ تضامنا مع أسرة شهيد العريش

شهدت قرية الصافية، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وقفة لأطفال القرية، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "حب الوطن أمانة والغدر خيانة"، و"كلنا فداء لمصر"، و"الشهيد حبيب الله" و"إلى جنة الخلد يا شهيد"، و"إلا نداء الوطن" و"الدفاع عن الوطن شرف"، و"لا للخيانة".

وجاء ذلك خلال إقامة سرادق كبير بالقرية لتلقى العزاء لاستشهاد "حمادة صابر عبد الدايم" بمديرية أمن شمال سيناء، الذى قُتل فى أحداث فندق "سويس إن" بمدينة العريش.

وتقدم المعزيين اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق يرافقه نواب مجلس المدينة، لتقديم واجب العزاء فى شهيد الواجب.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد اليوم الأربعاء بقرية الصافية عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، ودفن الجثمان بمقابر العائلة هناك وسط هتافات مدوية ضد الإرهاب والإرهابيين، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين.

>



>