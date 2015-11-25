محافظ السويس يتفقد المركز الطبى اليابانى.. ويشدد على شراء أجهزة لرفع كفاءته

أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أهمية المركز الطبى المقام على مساحة 1230 مترًا مربعًا كمنحة من دولة اليابان عام 2001 والذى لم يستغل منذ إنشائه.

وشدد اللواء العربى السروى، على المسئولين بجهاز تنمية شمال خليج السويس، ومديرية الصحة، سرعة إعداد دراسة ومخطط عام عن المركز الطبى، ونقل تبعية المركز الطبى من وزارة الإسكان إلى وزارة الصحة لرفع كفاءته وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.

وأشار المحافظ خلال جولته داخل المركز الطبى اليابانى بمنطقة جهاز تنمية شمال خليج السويس، على أهمية هذا المركز لخدمة أهالى السويس بمناطق الأدبية والأتكة والسماد والمشروعات والمصانع بالمناطق الصناعية بعتاقة والأدبية سواء كان مركزًا طبيًا أو مستشفى للطوارئ والحوادث بدلاً من الذهاب إلى مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحى ببور توفيق.

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