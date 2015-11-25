الصحة الفلسطينية: استشهاد صبى برصاصة فى القلب على يد قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل إبراهيم عبد الحليم داوود 16 عاماً متأثراً بإصابته برصاصة فى القلب قبل أسبوعين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى برام الله.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، مساء اليوم الأربعاء، أن الطفل داوود أصيب برصاصة مباشرة فى القلب، حيث أجريت له عدة عمليات لإنقاذ حياته داخل مجمع فلسطين الطبى برام الله، إلا أنه ارتقى مساء اليوم، الأربعاء، متأثراً بإصابته.

وكانت الوزارة أعلنت استشهاد الشاب محمد إسماعيل الشوبكى 21 عاما متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم على مدخل مخيم الفوار شرق مدينة دورا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب الشوبكى، حيث أعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.

وأشارت الوزارة إلى أنه باستشهاد الشاب الشوبكى والطفل داوود فإن حصيلة الشهداء هذا الأسبوع ارتفعت إلى 99 شهيداً بينهم 22 طفلاً و4 سيدات.