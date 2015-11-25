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مقتل 41 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز

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مقتل 41 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز مقتل 41 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز

>قتل 41 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح العشرات، اليوم الأربعاء، فى مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية ، إن تلك الحصيلة كانت جراء المواجهات التى دارت بين الطرفين فى جبهتى الضباب وموزع غرب المدينة، وفى قصف لطيران التحالف العربى استهدف تجمعاً لهم فى منطقة الدمنة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات اسفرت كذلك عن مقتل سبعة من قوات الجيش والمقاومة وجرح 26 آخرين، مؤكدة بأن قوات الجيش والمقاومة بقيادة العميد عبدالرحمن الشمسانى استعادوا السيطرة على موقع الكسارة والتباب المحيطة به أعلى نجد قسيم فى منطقة الضباب غرب المدينة.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية يمنية، إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بالأسلحة الثقيلة أحياء ثعبات والدمغة والروضة وكلابة وعصيفرة والدحى والضباب وقرى صبر، ما أسفر عن سقوط قتيل وجرح ثمانية مدنيين.
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