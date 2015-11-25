أخبار سوريا اليوم.. الجيش السورى ينقذ قائد طائرة حربية روسية

أخبار سوريا

نجاح عملية إنقاذ ملاح الطائرة الحربية الروسية

>ركزت أخبار سوريا اليوم، الأربعاء، على الطائرة الروسية التى أسقطتها تركيا على الأراضى السورية، كذلك تناولت أخبار سوريا اليوم إنقاذ الجيش السورى للطيار الروسى الناجى من الطائرة.>وتصدر أخبار سوريا اليوم إعلان وزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية إنقاذ ملاح الطائرة الحربية الروسية التى أسقطتها تركيا فى سوريا، فى الوقت الذى صادق فيه الرئيس الروسى على نشر منظومة إس-400 فى قاعدة حميميم.

وأوضح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن ملاح الطائرة الحربية الروسية، الذى تم إنقاذه خلال عملية مشتركة أجرتها القوات الروسية والسورية الخاصة لإنقاذ، حى يرزق، وتم نقله إلى قاعدة "حميميم".

وكشف الوزير فى بداية اجتماع للهيئة القيادية فى وزارة الدفاع الروسية يوم 25 نوفمبر، أن العملية استمرت لـ12 ساعة، وأعرب عن شكره لجميع العسكريين الذين عرضوا حياتهم للخطر وعملوا طوال الليل لإنقاذ رفيقهم.

وقال إن عملية الإنقاذ أنجزت اليوم، فى الساعة 03.40 بتوقيت موسكو.

كما ركزت أخبار سوريا اليوم على إقلاع للمرة الأولى، 18 مقاتلة حربية تركية من طراز (إف- 16) لرصد التحركات على الحدود (التركية- السورية)، حيث حلقت 14 منها فى أجواء المناطق الحدودية مع سوريا، بحسب محطة "خبر تورك" الفضائية فى نبأ عاجل لها. وأسقطت الطائرات التركية من طراز (إف- 16) الثلاثاء، مقاتلة حربية روسية من طراز (سوخوى- 24)، قالت تركيا إنها انتهكت المجال الجوى التركى على الحدود مع سوريا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه تم إسقاط الطائرة الروسية ضمن إطار قواعد الاشتباك، وهو ما تنفيه روسيا حيث تؤكد أنها لم تنتهك المجال الجوى التركى.