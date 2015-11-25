أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. الجيش السورى ينقذ قائد طائرة حربية روسية

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. الجيش السورى ينقذ قائد طائرة حربية روسية أخبار سوريا اليوم.. الجيش السورى ينقذ قائد طائرة حربية روسية

أخبار سوريا


>ركزت أخبار سوريا اليوم، الأربعاء، على الطائرة الروسية التى أسقطتها تركيا على الأراضى السورية، كذلك تناولت أخبار سوريا اليوم إنقاذ الجيش السورى للطيار الروسى الناجى من الطائرة.

نجاح عملية إنقاذ ملاح الطائرة الحربية الروسية


>وتصدر أخبار سوريا اليوم إعلان وزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية إنقاذ ملاح الطائرة الحربية الروسية التى أسقطتها تركيا فى سوريا، فى الوقت الذى صادق فيه الرئيس الروسى على نشر منظومة إس-400 فى قاعدة حميميم.

وأوضح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن ملاح الطائرة الحربية الروسية، الذى تم إنقاذه خلال عملية مشتركة أجرتها القوات الروسية والسورية الخاصة لإنقاذ، حى يرزق، وتم نقله إلى قاعدة "حميميم".

وكشف الوزير فى بداية اجتماع للهيئة القيادية فى وزارة الدفاع الروسية يوم 25 نوفمبر، أن العملية استمرت لـ12 ساعة، وأعرب عن شكره لجميع العسكريين الذين عرضوا حياتهم للخطر وعملوا طوال الليل لإنقاذ رفيقهم.

وقال إن عملية الإنقاذ أنجزت اليوم، فى الساعة 03.40 بتوقيت موسكو.

كما ركزت أخبار سوريا اليوم على إقلاع للمرة الأولى، 18 مقاتلة حربية تركية من طراز (إف- 16) لرصد التحركات على الحدود (التركية- السورية)، حيث حلقت 14 منها فى أجواء المناطق الحدودية مع سوريا، بحسب محطة "خبر تورك" الفضائية فى نبأ عاجل لها. وأسقطت الطائرات التركية من طراز (إف- 16) الثلاثاء، مقاتلة حربية روسية من طراز (سوخوى- 24)، قالت تركيا إنها انتهكت المجال الجوى التركى على الحدود مع سوريا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه تم إسقاط الطائرة الروسية ضمن إطار قواعد الاشتباك، وهو ما تنفيه روسيا حيث تؤكد أنها لم تنتهك المجال الجوى التركى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365