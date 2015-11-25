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وزراء داخلية "التعاون الخليجى" يدينون الأعمال الإرهابية فى مصر وتونس

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وزراء داخلية "التعاون الخليجى" يدينون الأعمال الإرهابية فى مصر وتونس وزراء داخلية "التعاون الخليجى" يدينون الأعمال الإرهابية فى مصر وتونس

>أعرب وزاء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجى عن إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية والإجرامية التى ارتكبها تنظيم " داعش " الإرهابى فى وعدد من دول مجلس التعاون وتونس ولبنان وفرنسا ومالى.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف الزيانى خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعون الخليجى بالعاصمة القطرية ( الدوحة ).

وأضاف أن الوزراء أشادوا بالجهود الكبيرة التى تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية بدول المجلس من أجل مكافحة الارهاب وكافة أشكال الجريمة وملاحقة المجرمين.

وأوضح - حسب وكالة الأنباء - أن وزراء الداخلية أكدوا اصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف كافة منابعه لحماية المجتمع من آثاره السلبية التى تهدد أمنه واستقراره ، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذى وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية فى دول المجلس فى مجال مكافحة الإرهاب ، وما تبذله هذه الاجهزة من جهود حثيثة وملموسة فى القضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية ، ومحاربة الفكر الإرهابى المتطرف ، باعتباره فكرا معاديا مرفوضا يتنافى مع مبادئ وقيم ديننا الإسلامى الحنيف.

وأشار الى أن وزراء الداخلية باركوا التوقيع على اتفاقية مقر جهاز الشرطة الخليجية بدولة الإمارات العربية المتحدة فى أبوظبي، والتى تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزراى.

حضرالاجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجى.
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مصر 365

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