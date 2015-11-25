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اخبار السعودية اليوم.. المملكة تدرس خفض الدعم

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اخبار السعودية اليوم.. المملكة تدرس خفض الدعم اخبار السعودية اليوم.. المملكة تدرس خفض الدعم
تصدر أخبار اليوم تصريحات ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بوجود دراسة لخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء وفرض ضريبة للقيمة المضافة على المنتجات المضرة بالصحة مثل السجائر والمشروبات السكرية.

وكانت بعض الأصوات داخل حكومة المملكة قد اقترحت مؤخرا رفع الطاقة المحلية وإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية والنووية، وذلك فى ظل تراجع أسعار النفط الذى بات يهدد الخزينة السعودية بعجز فى الميزانية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أضاف فى تصريحات صحفية لصحيفة نيويورك تايمز انه هناك خطة لتقليل الاعتماد على النفط داخل المملكة وتنويع مصادر الطاقة والاقتصاد.


>وشملت أخبار السعودية اليوم تصريح وزير التجارة والصناعة السعودى "توفيق بن فوزان الربيعة" بوصول حجم الصادرات السعودية الغير نفطية إلى 200 مليار ريال سعودى، متوقعا ارتفاع حجم تلك الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية على تخصيص قرض لمصر بقيمة 100 مليون دولار، حيث من المنتظر أن يستخدم المبلغ فى تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات.

وكان سفير السعودية لدى ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية "أحمد القطان" قد أكد على موافقة المملكة على إقراض مصر المبلغ فى إطار مساندة ودعم الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى.

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مصر 365

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