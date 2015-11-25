الكنيست الإسرائيلى يقر مشروع قانون بمحاكمة أطفال فلسطين الأقل من 14عاما

أقر الكنيست الإسرائيلى اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هم أقل من 14 عاما بأغلبية 65 عضوا ورفض 22 عضوا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مشروع القانون تقدم به عضو الكنيست من حزب "الليكود" عنات بركو، وبموجب هذا المشروع فإنه يتم احتجاز الطفل فى مركز مغلق للرعاية حتى يبلغ سن 14 عاما ليتم نقله إلى السجن.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى يصبح هذا المشروع نافذا يجب التصويت عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة فى الكنيست، ويهدف المشروع إلى قمع الانتفاضة الفلسطينية التى أشعلها الشباب والأطفال فى فلسطين.