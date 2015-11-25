جون كيرى: زعماء الفلسطينيين والإسرائيليين وصلوا إلى نقطة حاسمة

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأربعاء إن زعماء إسرائيل والفلسطينيين وصلوا إلى نقطة حاسمة وإن الأمر متروك لهم لاتخاذ قرارات مهمة تؤدى إلى سلام دائم.

ووصل كيرى إلى بوسطن بعد زيارة للشرق الأوسط استغرقت يوما أجرى خلالها مناقشات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقال كيرى للصحفيين "نحن قلقون للغاية بشأن العنف وإمكانية خروج الوضع عن نطاق السيطرة."

وأضاف "أرى أننا ربما نصل إلى نقطة حاسمة حيث يكون على الجانبين اتخاذ قرارات مهمة من أجل المستقبل وأتمنى أن يتخذا خيارات تدفع باتجاه السلام الدائم."، وتابع أن الولايات المتحدة تشجع الجانبين على اتخاذ "خطوات إيجابية" للحد من التوترات وإبداء التزام فعلى تجاه حل الدولتين.

ووصف كيرى موجة هجمات طعن ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون بأنها "أعمال إرهابية" يجب إدانتها، وقال الجيش الإسرائيلى إن فلسطينيا هاجم ثلاثة جنود إسرائيليين وأحد أفراد شرطة الحدود بسيارته أمس الثلاثاء فى طريق بالضفة الغربية المحتلة فأصاب الأربعة.

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