أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جون كيرى: زعماء الفلسطينيين والإسرائيليين وصلوا إلى نقطة حاسمة

Google+ Print
جون كيرى: زعماء الفلسطينيين والإسرائيليين وصلوا إلى نقطة حاسمة جون كيرى: زعماء الفلسطينيين والإسرائيليين وصلوا إلى نقطة حاسمة

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأربعاء إن زعماء إسرائيل والفلسطينيين وصلوا إلى نقطة حاسمة وإن الأمر متروك لهم لاتخاذ قرارات مهمة تؤدى إلى سلام دائم.

ووصل كيرى إلى بوسطن بعد زيارة للشرق الأوسط استغرقت يوما أجرى خلالها مناقشات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقال كيرى للصحفيين "نحن قلقون للغاية بشأن العنف وإمكانية خروج الوضع عن نطاق السيطرة."

وأضاف "أرى أننا ربما نصل إلى نقطة حاسمة حيث يكون على الجانبين اتخاذ قرارات مهمة من أجل المستقبل وأتمنى أن يتخذا خيارات تدفع باتجاه السلام الدائم."، وتابع أن الولايات المتحدة تشجع الجانبين على اتخاذ "خطوات إيجابية" للحد من التوترات وإبداء التزام فعلى تجاه حل الدولتين.

ووصف كيرى موجة هجمات طعن ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون بأنها "أعمال إرهابية" يجب إدانتها، وقال الجيش الإسرائيلى إن فلسطينيا هاجم ثلاثة جنود إسرائيليين وأحد أفراد شرطة الحدود بسيارته أمس الثلاثاء فى طريق بالضفة الغربية المحتلة فأصاب الأربعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365