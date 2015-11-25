أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العليا للانتخابات تعلن رسميا فوز قائمتى فى حب مصر و9 فردى بالمرحلة الثانية

Google+ Print
العليا للانتخابات تعلن رسميا فوز قائمتى فى حب مصر و9 فردى بالمرحلة الثانية العليا للانتخابات تعلن رسميا فوز قائمتى فى حب مصر و9 فردى بالمرحلة الثانية
قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الثانية 28 مليون 204 ألف و225 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 8 ملايون و412 ألف و11 ناخبا، بنسبة 29.83 %، وعدد الأصوات الباطلة 574 ألف و400 صوتا، بنسبة 6.8 %، وعدد الأصوات الصحيحة 7 مليون 839 ألف و611 صوتا، بنسبة 93.20%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للجنة العليا للانتخابات لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، أن أعلى المحافظات بنسبة التصويت، جنوب سيناء، بنسبة 41.06%، كفر الشيخ بنسبة 36.82%، والدقهلية بنسبة 36%، موضحا أن أقل المحافظات فى نسبة التصويت السويس بنسبة 18.01 %، والقاهرة بنسبة 19.96%، وبورسعيد بنسبة 24.12%،.

وتابع، عدد المترشحين الناجحين فى الجولة الأولى 9 مرشحين، وهم محمود عثمان أحمد عثمان "دائرة مدينة الإسماعيلية"، طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدى"دائرة ديرب نجم"، على السيد على المصيلحى "دائرة أوب كبير"، محمد فوزى محمد فؤاد خميس "دائرة بلبيس"، سمير يوسف غطاس ميخائيل "دائرة مدينة نصر"، خالد يوسف حلمى محمد يوسف "دائرة كفر شكر"، أحمد رجب شحات محمد بدوى"دائرة طوخ"، حجازى سعد عايد سعد "دائرة وسط سيناء"، إبراهيم محمد إبراهيم محمد "دائرة رفح والشيخ زويد".

ونجحت قائمتان من الجولة الأولى فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا وكلاهما لقائمة فى حب بـ 60 مقعدا، والدوائر التى ستجرى فيها الإعادة هى 99 دائرة من بين 102 دائرة انتخابية للنظام الفردى.

- العليا للانتخابات: 2893 مترشحا تنافسوا على 222 مقعدا فرديا و60 قوائم
>

- اللجنة العليا للانتخابات تنعى شهيدى القضاء فى هجوم العريش وتقف دقيقة حداد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية