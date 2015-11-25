العليا للانتخابات تعلن رسميا فوز قائمتى فى حب مصر و9 فردى بالمرحلة الثانية

قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد الناخبين فى محافظات المرحلة الثانية 28 مليون 204 ألف و225 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 8 ملايون و412 ألف و11 ناخبا، بنسبة 29.83 %، وعدد الأصوات الباطلة 574 ألف و400 صوتا، بنسبة 6.8 %، وعدد الأصوات الصحيحة 7 مليون 839 ألف و611 صوتا، بنسبة 93.20%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للجنة العليا للانتخابات لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، أن أعلى المحافظات بنسبة التصويت، جنوب سيناء، بنسبة 41.06%، كفر الشيخ بنسبة 36.82%، والدقهلية بنسبة 36%، موضحا أن أقل المحافظات فى نسبة التصويت السويس بنسبة 18.01 %، والقاهرة بنسبة 19.96%، وبورسعيد بنسبة 24.12%،.

وتابع، عدد المترشحين الناجحين فى الجولة الأولى 9 مرشحين، وهم محمود عثمان أحمد عثمان "دائرة مدينة الإسماعيلية"، طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدى"دائرة ديرب نجم"، على السيد على المصيلحى "دائرة أوب كبير"، محمد فوزى محمد فؤاد خميس "دائرة بلبيس"، سمير يوسف غطاس ميخائيل "دائرة مدينة نصر"، خالد يوسف حلمى محمد يوسف "دائرة كفر شكر"، أحمد رجب شحات محمد بدوى"دائرة طوخ"، حجازى سعد عايد سعد "دائرة وسط سيناء"، إبراهيم محمد إبراهيم محمد "دائرة رفح والشيخ زويد".

ونجحت قائمتان من الجولة الأولى فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا وكلاهما لقائمة فى حب مصر بـ 60 مقعدا، والدوائر التى ستجرى فيها الإعادة هى 99 دائرة من بين 102 دائرة انتخابية للنظام الفردى.

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