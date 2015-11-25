مشروع تطوير مهنة الصيدلة بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة

نظم طلاب مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة المنصورة حفل افتتاح مشروع تطوير مهنة الصيدلة بحضور عميد كلية الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة ورائد الجمعية العلمية والدكتورة ايمان راضي البنداري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جلال طه معتوق ونخبة من اعضاء هيئه التدريس ورؤساء الاقسام بالكلية والعديد من طلبة كلية الصيدلة المشتركين فى مشروع تطوير المهنة.

وتضمن الحفل تعريف الطلاب بالمشروع وخطواته والهدف منه والذي يتمثل فى تخريج جيل كامل من الصيادلة مدركين تماما بأهمية دور الصيدلى فى المنظومة الطبية ووضعه الصحيح فى المجتمع عن طريق عدة خطوات تبدأ بتقديم دورات تدريبية عن"patient counseling , soft and clinical skills" المهارات الأساسية، تقديم وصفات للمرضى بدون استشارة الطبيب ثم تطبيق عملى لتلك الدورات لتؤهل الطلاب للمسابقة فى آخر خطوات المشروع والتى يتم فيها تصعيد المتسابق على ثلاث مستويات محلى، دولى، عالمى.

كما تضمن حفل افتتاح المشروع كلمة لعميد الكلية وقام طلاب الجمعية بتقديم دروعا لهم تكريما على دعمهم المستمر لانشطة الجمعية العلمية على مدار السنين.

يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدله" EPSF" تأسس عام 1982، وهو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وليس لها توجه ديني أو سياسي، تتكون من مجموعة لجان من بينها لجنة الصحة العامة والتي تهدف إلي توعية المجتمع بأهم الأمراض فيه للحد منها، ومن أهم انجازاته هذا العام دخوله موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية وذلك بتحقيق أكبر عدد قياسات سكر لأكثر من 8000 آلاف شخص في يوم واحد.