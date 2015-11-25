إحالة لصوص "سك العملة" للجنايات لاتهامهم بسرقة 65 كيلو ذهب و4 سبائك فضية

أمر النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، اليوم، الأربعاء، بإحالة 8 متهمين فى واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة"، إلى محكمة الجنايات.

وجه رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة المستشار أحمد لبيب، بإشراف المحامى العام الأول للنيابات المستشار إبراهيم صالح ، للمتهمين عدة اتهامات بسرقة المصوغات الذهبية "65 كيلو" و4 سبائك فضة، وتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمد بالمال العام، وذلك فى سبتمبر الماضى.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، إسماعيل بهاء، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به "أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة"، لقسم شرطة الظاهر، الذى أفاد بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "وائل.م"، سباك، نظرا لمروره بضائقة مالية، والذى تم ضبطه بمسكنه، بإيعاز من "عبد الرحمن م"، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرا لطبيعة عمله بالقسم، وعلمه باعتياد المُبلغ الاحتفاظ بمفاتيح الخزينة داخل درج مكتبه، وقيامه بإجازة دورية، خطط مع العامل المذكور لسرقة محتويات الخزينة، وقام بتسليمه أدوات ارتكاب الواقعة، ومفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح.

تمكن المتهم من سرقة السبائك الذهبية بمساعدة آخرين، وألقى القبض على جميع المتهمين، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم إحالتهم للمحاكمة.