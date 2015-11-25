النيابة تستدعي 4 ضباط للتحقيق في وفاة متهم داخل قسم اول الاقصر

أمر المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، باستدعاء 4 ضباط من قسم شرطة بندر الأقصر، للتحقيق معهم في واقعة مقتل المتهم "طلعت شبيب" بديوان القسم عقب القبض عليه أمس وبحوزته مواد مخدرة، الأمر الذي أحدث إشتباكات بين الشرطة وأهالي منطقة العوامية.

جاء قرار النيابة عقب تقديم الأهالي بلاغات بتعرض المتهم المتوفي للتعذيب داخل ديوان القسم، وأبلغوا عن قيادات القوة التي حضرت للقبض عليه من داخل إحد المقاهي وهم كل من النقيب ابراهيم عمارة، والملازمين أُول اول سمير هاني وباهر طه و محمد الابنودي.

- بالصور.. التفاصيل الكاملة لأزمة الشرطة وأهالى العوامية بالأقصر.. القوات تضبط شابا مطلوبا بحوزته مخدرات بأحد المقاهى.. وأسرته علمت بوفاته بعد ضبطه.. ويشتبكون مع أمن القسم.. ومديرالأمن ينفى تعرضه لتعذيب

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