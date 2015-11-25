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"مهندسين الإسكندرية " تطلق حملة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

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"مهندسين الإسكندرية " تطلق حملة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة "مهندسين الإسكندرية " تطلق حملة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، حملة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبالتعاون مع شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية وتوفير المنتجات التي توفرها وزارة والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك ابتداء من الجمعة القادم 27 نوفمبر بنادى المهندسين بساباباشا.

وقالت المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة، فى بيان، أن الحملة تهدف إلى توفير العديد من السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة للمهندسين وأسرهم، وذلك في إطار اهتمام النقابة برفع أي معاناة عن كاهل المهندسين، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.

وأكدت أن النقابة تعمل على خلق سبل تعاون مختلفة مع العديد من المؤسسات والهيئات الهامة في الإسكندرية لتوفير جميع الخدمات لأعضائها بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

ومن جانبه اضاف المهندس وليد سعيد، أمين عام النقابة، حرص نقابة المهندسين بالإسكندرية على توفير العديد من الخدمات لمهندسي الإسكندرية مشيرا إلى "مركز الخدمات "بنادي المهندسين بسابا باشا والذي يقدم خدمات عده " خدمات المرور خدمات الشهر العقاري، خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي، وشركة المياه، وخدمات البريد المصري، شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا" والعديد من الخدمات المقدمة داخل المركز.

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مصر 365

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