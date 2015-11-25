جامعة المنصورة تكرم باحث بكلية الحاسبات والمعلومات وتعلن نتائج انتخابات الطلاب

أعلن الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم عن تشكيل مجلس اتحاد طلاب جامعة المنصورة بعد عرض البرنامج الانتخابى لكل عضو.

وقال بيان صادر عن الجامعة اليوم، أنه تم إجراء الانتخابات وفرز الأصوات بحضور جميع الأعضاء وأظهرت النتائج فوز الطالب خالد عبد الباسط موسى بكلية طب الأسنان بمنصب رئيس مجلس الاتحاد، وفوز الطالب أحمد أمين سعفان كلية التمريض بمنصب نائب رئيس مجلس الاتحاد.

كما أعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنصب الأمين والأمين المساعد للجان على مستوى اتحاد الجامعة وهى، لجنة الأسر الطلابية أحمد سمير عبد ربه كلية الحقوق في منصب أمين اللجنة، ومصطفى نبيل محمد كلية الآداب الأمين المساعد، واللجنة الاجتماعية آية محمد أحمد كلية التمريض في منصب الأمين ومحمد عبد الكريم عبد الستار بكلية الزراعة في منصب الأمين المساعد، واللجنة الرياضية محمد أشرف محمد تربية رياضية في منصب الأمين وأحمد السعيد على تربية رياضية في منصب الأمين المساعد

>اللجنة الثقافية إسراء أحمد محمد كلية الآداب في منصب الأمين واسلام أشرف حسن كلية السياحة الفنادق الأمين المساعد، واللجنة الفنية آية جمال محمد كلية الفنون الجميلة في منصب الأمين ومحمد طلعت أحمد كلية التمريض الأمين المساعد لجنة الجوالة أحمد كمال رزق بكلية التربية بمنصب الأمين و أسماء عماد الباز كلية رياض الأطفال بمنصب الأمين المساعد، واللجنة العلمية محمد ناصر الدمنهورى كلية الطب البيطرى في منصب الأمين وسارة وحيد حجاج كلية التجارة في منصب الأمين المساعد.

وأشار الدكتور أحمد خليفة عضو اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات أنه تم تشكيل لجنة لادارة العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية بكليات الجامعة للتأكد من الالتزام بالإجراءات واجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية وعدالة، وتضم اللجنة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق عضوا والدكتور محمد عطية البيومى وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب عضوا والدكتور أحمد خليفة مسئول التواصل الطلابى منسقا للجنة وعلى الجمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والطالب محمود عبد الباقى عقيل طالب بالفرقة الرابعة حقوق عضوا والطالب أحمد محمود لطفى الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة عضوا.

وفى سياق آخر استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الباحث أحمد فاروق المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، لتكريمه لنشر بحثه بإحدى المجلات الدولية وتكريم لجنة المشرفين على البحث الدكتور عادل عبد الرحمن مجاهد أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، والدكتور فاطمة عمارة أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والدكتور مجدى زكريا رشاد وكيل كلية الحاسبات جامعة المنصورة، والدكتور محمد نور السيد أحمد أستاذ الحاسبات ونائب رئيس معهد بحوث الالكترونيات بالقاهرة.

وأضاف البيان توصل الباحث إلى عمل نظام متكامل عام لنقل البيانات الكمية من خلال الشبكات الكمية بطريقة مباشرة وآمنة بين عدد لا محدود من المشاركين فى عملية الاتصال فى الشبكة المتعددة الإرسال، وذلك من خلال نقل وتشفير المعلومات التقليدية بين الأطراف البعيدة باستخدام المعلومات الكمية ونظرية التشابك بين الأطراف البعيدة.

وتعتبر هذه هى أول عملية نقل البيانات التقليدية من خلال الشبكات الكمية بين عدد لا محدود من المستخدمين وقام بنشر البحث العلمى بمجلة Scientific Reports الدولية.

وتوصل هذا البحث إلى عمل نظام متكامل عام لنقل البيانات الكمية من خلال الشبكات الكمية بطريقة مباشرة، ونقل الرسائل بين المشاركين باستخدام كل من خاصيتى نقل وتشفير المعلومات التقليدية بين الأطراف البعيدة باستخدام المعلومات الكمية ونظرية التشابك بين الأطراف البعيدة وخاصية استخدام الدوائر الكمية فى معالجة البيانات واستخدامها فى تحويل المعلومات الكمية بين الأطراف المتشاركة.

وأكد الدكتور مجدى زكريا أن البحث أن البروتوكول المستخدم أثبت كفاءة عالية فى عمليتى النقل والتشفير وعلاوة على ذلك زيادة السعة المطلوبة لعملية النقل.

وتم تحليل البروتوكولات المستخدمة من ناحية اكتشاف هوية الأشخاص المشاركين فى عملية الاتصال ومدى احتمالية اكتشاف الاختراقات المتعددة وكم البيانات التى سوف يتم تسريبها فى حالة وجود حالة اختراق ناجحة، وأثبت البرتوكول كفاءته المطلقة في أمن المعلومات ضد أنواع مختلقة من الاختراقات واحتمالية اكتشاف البيانات المرسلة بين الأشخاص المشاركين فى عملية الاتصال.