إخلاء المبنى الإدارى الملحق بديوان محافظة المنيا بسبب تصدعه

قرر اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، إخلاء المبنى الإدارى الملحق بمبنى الديوان بسبب تصدعه وعدم جدوى الترميم به.

وقال عبد الناصر الدماطى، سكرتير عام المحافظة، إن عمر المبنى 20 عاما، وقد تم ترميمه مرتين ولكنها لم تفلح فى إصلاحه وأصبح خطرا يهدد أرواح العاملين بداخله.

أضاف الدماطى أنه تم تشكيل لجنه تحت رئاسة للواء صلاح زيادة المحافظ، التى قررت ضرورة إخلاء المبنى حرصا على ارواح العاملين بالديوان.

وأضاف عبد الناصر أن ظهور التصدعات بالمبنى جعلته أكثر خطورة وكان يحب اتخاذ قرار فورى قبل أن تحدث كارثة، وهذا ما دفع المحافظ لتشكيل اللجنة التى قررت إخلاء المبنى.