العثور على جثة كبير مهندسى الهيئة العامة للاستعلامات "سابقا" متعفنة بشقته

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة على جثة كبير مهندسى الهيئة العامة للاستعلامات السابق، فى حالة تعفن داخل شقته بمنطقة العمرانية، وتبين من التحريات أن المتوفى يقيم بمفرده بعد أن انفصل عن زوجته الأمريكية الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا، اليوم، الأربعاء، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بأحد العقارات الكائنة بشارع مستشفى الصدر، يقيم به شخص بمفرده، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وكسر باب الشقة ليتم العثور على جثة مالكها فى حالة تعفن على سرير غرفة النوم.

>وتبين من خلال التحريات أن المتوفى يدعى "محمد.ه" كبير مهندسى الهيئة العامة للاستعلامات سابقا حيث أنه تم إحالته إلى المعاش، كما أنه يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية الجنسية، بالإضافة إلى أنه لم ينجب أى أبناء.

وأكدت التحريات أن المتوفى كان يقيم بمنطقة الدقى إلا أنه نقل إقامته إلى منطقة العمرانية منذ عدة أشهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.