متهم مصاب بشلل نصفى ضمن المتهمين بـ"أحداث العدوة"

واصلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، إثبات حضور المتهمين في جلسة محاكمة بديع و 682 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وأثناء إثبات هيئة المحكمة لحضور المتهمين في القضية تبين تواجد أحد المتهمين من المخلى سبيلهم على كرسي متحرك، وبسؤال رئيس المحكمة للمتهم عن وقت إصابته، أكد المتهم أنه مصاب بشلل نصفى منذ الطفولة.

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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