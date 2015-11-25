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القبض على سائق بحوزته طبنجة غير مرخصة وطلقات نارية فى أسوان

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القبض على سائق بحوزته طبنجة غير مرخصة وطلقات نارية فى أسوان القبض على سائق بحوزته طبنجة غير مرخصة وطلقات نارية فى أسوان
ضبطت مباحث أسوان سائق بحوزته طبنجة غير مرخصة وطلقات نارية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، اليوم الأربعاء، إخطارا يفيد بضبط المتهم (محمد . ع) 35 سنة سائق وبحيازته سلاح نارى عبارة عن "طبنجة ماركة (BRAON HK ) عيار 8.5 مللى" مطموسة الأرقام و( 2 ) طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تحرر المحضر رقم ( 3095) إدارى قسم ثان أسوان، وتم عرض المتهم على النيابة المختصة لتتولى التحقيقات.
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