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بالصور.. داعش يتبنى تفجير حافلة الأمن الرئاسى فى تونس

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بالصور.. داعش يتبنى تفجير حافلة الأمن الرئاسى فى تونس بالصور.. داعش يتبنى تفجير حافلة الأمن الرئاسى فى تونس

>أعلن تنظيم داعش الإرهابى، مسئوليته عن تفجير حافلة الأمن الرئاسى فى تونس، والتى خلفت 13 قتيلاً أمس الثلاثاء.

وقال التنظيم فى بيان له، إن شخص يدعى أبو عبد الله التونسى فجر نفسه بحافلة للأمن الرئاسى وسط العاصمة تونس بشارع محمد الخامس.

اليوم السابع -11 -2015

يشار إلى أن الانفجار الذى قتل عناصر من نخبة الأمن الرئاسى وقع بشارع محمد الخامس وسط العاصمة على بعد قرابة 200 متر من مقر وزارة الداخلية.

وذكر بيان رئاسى تونسى أن حصيلة الضحايا بلغت 12 قتيلاً و20 جريحاً منهم 4 مدنيين، بالإضافة إلى جثة أخرى يشتبه فى كونها للإرهابى الذى نفذ العملية.

اليوم السابع -11 -2015

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