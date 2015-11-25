السعودية تدرس خفض الدعم والسلطات تضبط 1.2 مليون قرص مخدر

>قال ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى تصريحات نشرت له اليوم الأربعاء إن السعودية قد تخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء وتفرض ضريبة للقيمة المضافة ورسوما على المنتجات المضرة بالصحة مثل السجائر والمشروبات السكرية.

كان المملكة أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم قالت من قبل إنها تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقامة محطات تعمل بالطاقة النووية والشمسية، وجدد تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية المتوقع فى الأعوام المقبلة التفكير فى إصلاحات بالمملكة بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على دخل الخام.

وقال الأمير محمد فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "التحديات الرئيسية تتمثل فى اعتمادنا المفرط على النفط وفى طريقة وضع الميزانية وإنفاقها."، ونقلت عنه الصحيفة قوله إن هناك اتجاها لخصخصة المناجم وفرض رسوم على الأراضى غير المطورة وخفض استهلاك النفط محليا عن طريق استخدام الطاقة النووية والشمسية فى توليد الكهرباء لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من ضبط 2ر1 مليون قرص مخدر قبل تهريبها إلى داخل المملكة وقال الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إنه في إطار الإجراءات الاستباقية لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة وبناء على ما توفر من معلومات للجهات المختصة عن مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص "الامفيتامين"، فقد تم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك إحباط محاولة تهريب مليون و212 ألفا و791 قرص إفيتامين مخبأة في شحنة أغذية خاصة بالحيوانات أثناء نقلها إلى المملكة في شاحنة، كما تم القبض على المتورطين فيها.

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