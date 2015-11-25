خطة عملية لمواجهة مخاطر السيول ببنى سويف

وفى هذا السياق، أشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ العديد من التدابير وحشد كل الإمكانيات المتاحة ووضع خطط عملية لمواجهة مثل هذه الكوارث خاصة مع حلول فصل الشتاء وحدوث زيادة احتمالية التعرض للسيول وسقوط الأمطار.
كما أفاد مسئولو الأزمات والكوارث بالمحافظة أنه تم إعداد خطة لمواجهة مخاطر السيول يشترك فيها جميع الجهات المعنية (الرى، والطرق، وهيئة الطرق، والتضامن الاجتماعى، الإسعاف، الحماية المدنية ومجالس المدن)، حيث تم عرض الخطة على هذه الجهات وتحديد دور ومسئولية كل جهة بالتنسيق فيما بينهم.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن السيول منها التنسيق مع الرى بالمحافظة للمرور الدورى على مخرات السيول للوقوف على مدى وجود تعديات عليها من عدمه، والتأكيد على تطهيرها لاستقبال السيول، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الطرق بخصوص هذا الشأن، فضلا عن تعبئة معدات رى بنى سويف والطرق وهيئة الطرق ومجالس المدن ووضعها ضمن خطة مجابهة السيول.