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ختام برنامج "ابدأ مشروعك فى تدوير المخلفات" بمشاركة 37 جمعية بالمنيا

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ختام برنامج "ابدأ مشروعك فى تدوير المخلفات" بمشاركة 37 جمعية بالمنيا ختام برنامج "ابدأ مشروعك فى تدوير المخلفات" بمشاركة 37 جمعية بالمنيا
اختتم مشروع وظائف لائقة لشباب - المنفذ من قبل منظمة العمل الدولية بتمويل من إدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندى- البرنامج التدريبى "ابدأ مشروعك فى تدوير المخلفات" للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

تضمن ختام المشروع توزيع شهادات البرنامج على الجمعيات المشاركة، وبحضور عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة .

من جانبها، قالت جيهان يعقوب مسئول الاتصال بمشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمحافظة المنيا، إن الورشة شارك فيها 47 ممثلا لحوالى 37 جمعية تعمل فى إدارة المخلفات الصلبة، وقد قامت الجمعيات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوحدات المحلية لتنفيذ البرنامج، حيث تقوم الجمعيات بجمع القمامة من المنازل ونقلها إلى المحطات الوسيطة، ثم تنقل من خلال الوحدات المحلية للمقالب العمومية.

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مصر 365

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