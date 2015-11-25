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بالصور.. مكتبة مصر العامة ببنها تناقش العنف ضد المرأة

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بالصور.. مكتبة مصر العامة ببنها تناقش العنف ضد المرأة بالصور.. مكتبة مصر العامة ببنها تناقش العنف ضد المرأة
استضافت مكتبة العامة ببنها، اليوم، مؤتمرا للمجلس القومى للمرأة بالقليوبية، بعنوان "اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة" لمناقشة أساليب وطرق دفع العنف الذى تتعرض له المرأة بكافة سبله وأشكاله وخلق مزيد من التكيف والتفاعل مع البيئة المحيطة، ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وقد حضر اللقاء عدد من الشخصيات الهامة والمتخصصة فى مجال دراسات المرأة منهم الدكتور رمضان عرفه مدير مركز النيل للإعلام وجيهان فؤاد رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات السياسية والعامة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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