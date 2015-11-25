زراعة الشرقية تشدد على حصر تجار الأسمدة المخالفين وغلق محلاتهم

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، عن إجراء حصر لتجار الأسمدة والمبيدات المخالفين بكل مركز وجمعية، وسرعة إخطار الجهات المعنية، وتنفيذ قرار الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، بالغلق الإدارى لهم بالاشتراك مع مجالس المدن والوحدات المحلية، وضرورة إعلان كشوف بالجمعيات الزراعية للتجار المرخصين توضيحا للمزارعين، وضمانا لشراء المنتجات الأصلية السليمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس علاء السيد عفيفى وكيل الوزارة، والمهندس عاطف زناتى مدير إدارة الرقابة، بحضور مفتشى الرقابة بالمديرية "عرفة هلال"، "ناجى إبراهيم" ورؤساء الأقسام بالإدارات والمكاتب الزراعية بدائرة المحافظة.

وشددت "إدارة الرقابة" خلال المؤتمر على الاستمرار للتصدى لعمليات الغش التجارى والاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة، وتنفيذا لسياسة الدولة، والتنسيق مع شرطة المسطحات بالشرقية ومكاتب التموين المختلفة لضبط المخالفين فى الاتجار فى المبيدات والمخصبات.