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بالصور.. نائب بشمال سيناء يستقبل المهنئين.. ويؤكد: سأكون نائبا للجميع

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بالصور.. نائب بشمال سيناء يستقبل المهنئين.. ويؤكد: سأكون نائبا للجميع بالصور.. نائب بشمال سيناء يستقبل المهنئين.. ويؤكد: سأكون نائبا للجميع
واصل أبو شعيرة المرشح الفائز فى انتخابات الدائرة الثانية بشمال سيناء ومقرها الشيخ زويد ورفح، استقبال المهنئين من اهالى المدينة والقرى، لليوم الثانى، لتهنئتة بالفوز فى الانتخابات التى تنافس فيها 3 مرشحين اخرين.

وخلال استقبالة لمهنئيه من كبار السن ورموز العائلات وقيادات التربية والتعليم بالشيخ زويد، أكد أبو شعيرة أنه نائب للجميع من عائلات وقبائل ومن يقيمون بالشيخ زويد من مختلف المحافظات المصرية وان المرحلة تتطلب التكاتف بين الجميع.

وحرص عدد من الشباب على التقاط صور لهم مع عضو مجلس النواب الجديد، وأكد الشباب من أبناء العائلات فى مدينة الشيخ زويد أنهم سعداء لأنها المرة الأولى التى يحصل فيها أحد من أبناء عائلات مدينة الشيخ زويد على مقعد برلمانى والذى سبق وان حصلت عليه قبائل الرميلات والسواركة والرياشات التى تسكن نطاق مركز الشيخ زويد ورفح.

وبدوره قام صالح ابورياش المنافس القوى للمرشح الفائز ابوشعيرة بزيارة " ابوشعيرة " وتقديم التهنئة له واكد جميعهما انهما كانا يخوضا معركة تنافس انتخابية ومرت بشرف ونزاهة انتهت بأجماع الناخبين لمن يريدونة نائبا عن المنطقة .

من ناحيته قال " محمد النصايرة " المنسق الاعلامى لحملة " ابراهيم ابوشعيرة " انه تم الغاء كافة مظاهرة الأحتفالات بفوز النائب والتى كانت مقررا خلالها ان تجوب مسيرات كافة مناطق الشيخ زويد احتراما وتقديرا لدماء الشهداء، واقتصرت المراسم على استقبال المهنئين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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