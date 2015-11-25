أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 74 إخوانياً فى أسوان لـ27 ديسمبر القادم لحضور المتهمين

Google+ Print
تأجيل محاكمة 74 إخوانياً فى أسوان لـ27 ديسمبر القادم لحضور المتهمين تأجيل محاكمة 74 إخوانياً فى أسوان لـ27 ديسمبر القادم لحضور المتهمين
قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى محمد لطفى رئيس المحكمة تأجيل محاكمة 74 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بأسوان بتهمة التعدى على قيادات مديرية أمن أسوان، خلال أحداث الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة لجلسة 27 ديسمبر القادم لحضور المتهمين وسماع مرافعة الدفاع. وأفاد مصدر أمنى أنه لم يتم إحضار المتهمين لحضور جلسة المحكمة لدواع امنية.

كانت المحكمة فى الجلسات الماضية استمعت إلى شهود من قوات الأمن بأسوان، وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإثارة الشغب والتجمهر وسحل وتعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان السابقين، خلال أحداث العنف والشغب بمحيط ديوان عام المحافظة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

يذكر أن إجمالي المتهمين 74 من بينهم 54 متهم محبوس ومن أبرز المتهمين خالد القوصي، أمير الجماعة الإسلامية، نائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى علي، ومحمد حسنين الكلحي، وصلاح موسى والمهندس أسامة حسنين، مسؤول المكتب الإداري للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة سابقا وشقيق النائب السابق محمد العمدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365