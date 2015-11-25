تأجيل محاكمة 74 إخوانياً فى أسوان لـ27 ديسمبر القادم لحضور المتهمين

قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى محمد لطفى رئيس المحكمة تأجيل محاكمة 74 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بأسوان بتهمة التعدى على قيادات مديرية أمن أسوان، خلال أحداث الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة لجلسة 27 ديسمبر القادم لحضور المتهمين وسماع مرافعة الدفاع. وأفاد مصدر أمنى أنه لم يتم إحضار المتهمين لحضور جلسة المحكمة لدواع امنية.

كانت المحكمة فى الجلسات الماضية استمعت إلى شهود من قوات الأمن بأسوان، وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإثارة الشغب والتجمهر وسحل وتعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان السابقين، خلال أحداث العنف والشغب بمحيط ديوان عام المحافظة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

يذكر أن إجمالي المتهمين 74 من بينهم 54 متهم محبوس ومن أبرز المتهمين خالد القوصي، أمير الجماعة الإسلامية، نائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى علي، ومحمد حسنين الكلحي، وصلاح موسى والمهندس أسامة حسنين، مسؤول المكتب الإداري للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة سابقا وشقيق النائب السابق محمد العمدة.