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محافظ الفيوم يؤكد احترامه وتقديره لدور المرأة فى المجتمع

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محافظ الفيوم يؤكد احترامه وتقديره لدور المرأة فى المجتمع محافظ الفيوم يؤكد احترامه وتقديره لدور المرأة فى المجتمع
أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، على احترامه الشديد، وتقديره لدور المرأة فى المجتمع، خاصة وأن جميع الديانات السماوية عظمت دورها، مشيراً إلى رفضه لأى تمييز أو عنف ضد المرأة ، مطالباً بأن يكون هذا اليوم تكريماً لها على دورها البارز فى المجتمع .

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ، فى الندوة التى أقامها فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة والتى عُقدت بمركز النيل للإعلام بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور خالد حمزه رئيس جامعة الفيوم والدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم وليلى قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم.

من جانبها، أشادت ليلى طه مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بدعم المحافظ لأنشطة المجلس وتقديره الكبير لدور سيدات الفيوم فى خدمة المجتمع ، وحرصه الدائم على التواصل معهن من خلال اجتماع دورى لبحث أى مشكلات تواجههن وتوفير الحلول الفورية لها .

وأضافت: محافظ الفيوم يبذل جهوداً كبيرة، وحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات، فى إطار سعيه المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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