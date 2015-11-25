مرشح يطعن على نتيجة انتخابات دائرة "مشتول السوق" بالشرقية

تقدم مرشح دائرة مشتول السوق بالشرقية، المستشار "أحمد عبد الصادق" بطعن للجنة العليا للانتخابات، ضد مرشح مستقبل وطن المؤهل لجولة الإعادة "محيى ربيع"، يطالب فيها بالتحفظ على النتيجة وإعادة فرز الأصوات فى 8 لجان، وأيضا إعادة فرز الأصوات الباطلة فى خمس لجان أخرى، للتشكيك فى وجود أصوات صحيحة بينهم.

كان أسفرت أعمال فرز الأصوات على حصول الدكتورة سحر عتمان على المركز الأول، وتلاها بفارق كبير مرشح مستقبل الوطن محيى ربيع، وحصل على المركز الثالث بفارق 200 صوت المستشار أحمد عبد الصادق.

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