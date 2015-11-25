أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فريق الطب الشرعى يصل مستشفى الأقصر لفحص جثمان المتهم المتوفى بالعوامية

Google+ Print
فريق الطب الشرعى يصل مستشفى الأقصر لفحص جثمان المتهم المتوفى بالعوامية فريق الطب الشرعى يصل مستشفى الأقصر لفحص جثمان المتهم المتوفى بالعوامية
وصل منذ قليل، فريق من الطب الشرعى بمحافظة الأقصر، إلى مقر مستشفي الأقصر الدولي، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتشريح اللازم لجثة متهم توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل قسم الشرطة، وأحدث أزمة بين الأهالى بمنطقة العوامية والشرطة، واشتباكات دامت لـ5 ساعات كاملة.

ومن المقرر، أن يقوم فريق الطب الشرعى، ورجال المعمل الجنائى بعمل الفحص والصفة التشريحية الكاملة لجثمان المتوفى قبيل إصدار قراراً من النيابة العامة بالتصريح لذويه بدفن المتوفى.

بدأت تفاصيل الواقعة في تمام الواحدة صباح اليوم الأربعاء، بتوجه قوة أمنية صوب أحد مقاهي منطقة العوامية التابعة لبندر الأقصر، وألقوا القبض علي شخص يدعي "طلعت شبيب" 47 سنة، وذلك لوجود إتهامات ضده، وتم اقتياده لديوان القسم للتحقيق معه، إلا أن أسرته علمت بنقله لمستشفي الأقصر الدولي بعدها بدقائق معدودة جثة هامدة.

تجمع عدد كبير من أسرته والأهالي بمنطقة العوامية، وتوجهوا نحو مبني مركز شرطة بندر الأقصر للاحتجاج علي وفاة إبن منطقتهم داخل ديوان القسم، فوقعت إشتباكات بينهم ورجال الشرطة أمام ديوان القسم، وامتدت تلك الإشتباكات إلي مقر مديرية الأمن بشارع المدينة المنورة.

نجحت القوات فى فض التجمع لأهالي العوامية بإستخدام الغاز المسيل للدموع، وسيارات فض الشغب حتي الصباح، حيث امتدت الاشتباكات لمدة تزيد عن 5 ساعات بين الكر والفر بمحيط المركز والمديرية اسفرت عن إصابة 5 بكدمات وجروح طفيفة دون وفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365