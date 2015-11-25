فريق الطب الشرعى يصل مستشفى الأقصر لفحص جثمان المتهم المتوفى بالعوامية

وصل منذ قليل، فريق من الطب الشرعى بمحافظة الأقصر، إلى مقر مستشفي الأقصر الدولي، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتشريح اللازم لجثة متهم توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل قسم الشرطة، وأحدث أزمة بين الأهالى بمنطقة العوامية والشرطة، واشتباكات دامت لـ5 ساعات كاملة.

ومن المقرر، أن يقوم فريق الطب الشرعى، ورجال المعمل الجنائى بعمل الفحص والصفة التشريحية الكاملة لجثمان المتوفى قبيل إصدار قراراً من النيابة العامة بالتصريح لذويه بدفن المتوفى.

بدأت تفاصيل الواقعة في تمام الواحدة صباح اليوم الأربعاء، بتوجه قوة أمنية صوب أحد مقاهي منطقة العوامية التابعة لبندر الأقصر، وألقوا القبض علي شخص يدعي "طلعت شبيب" 47 سنة، وذلك لوجود إتهامات ضده، وتم اقتياده لديوان القسم للتحقيق معه، إلا أن أسرته علمت بنقله لمستشفي الأقصر الدولي بعدها بدقائق معدودة جثة هامدة.

تجمع عدد كبير من أسرته والأهالي بمنطقة العوامية، وتوجهوا نحو مبني مركز شرطة بندر الأقصر للاحتجاج علي وفاة إبن منطقتهم داخل ديوان القسم، فوقعت إشتباكات بينهم ورجال الشرطة أمام ديوان القسم، وامتدت تلك الإشتباكات إلي مقر مديرية الأمن بشارع المدينة المنورة.

نجحت القوات فى فض التجمع لأهالي العوامية بإستخدام الغاز المسيل للدموع، وسيارات فض الشغب حتي الصباح، حيث امتدت الاشتباكات لمدة تزيد عن 5 ساعات بين الكر والفر بمحيط المركز والمديرية اسفرت عن إصابة 5 بكدمات وجروح طفيفة دون وفيات.