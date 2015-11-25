إصابة 14 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب، اليوم، الأربعاء، 14 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط بالقرب من قرية تله التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور أحمد سيف، مدير مرفق الإسعاف، بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط غرب مركز المنيا، وتحديدا بالقرب من قرية تله، مما اسفر عن إصابة 14 شخصا جميعهم عمال، بينهم 9 فى حالة حرجة.

انتقل رجال المرور لرفع أثار الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحرر محضرا بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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