الأمة الكويتى:العرب يعتمدون على موقف السعودية الصلب إزاء الحقوق العربية

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، إن العرب يعتمدون على موقف السعودية الصلب إزاء الحقوق العربية المهدورة، وإننا جميعا ننظر إلى هذا الدور على أنه دور حيوى واستراتيجى بالغ الأهمية.

وأوضح "الغانم" عقب لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى الرياض، أمس، أنه كان فرصة ثمينة للاستماع لمرئياته حول مجمل القضايا والملفات الساخنة فى المنطقة.

وقال "الغانم" فى تصريح للصحفيين "إن خادم الحرمين الشريفين شدد على أهمية التلاحم والتماسك الخليجى"، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون جميعها تقف كتفًا بكتف فى مواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين استعرض بشكل مسهب الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية واليمن وسوريا وبقية بؤر التوتر الإقليمى، وأكد على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول دائمة لها.

واختتم الغانم تصريحه قائلا "تلمسنا من خادم الحرمين الشريفين لدى نقاشنا تطورات القضية الفلسطينية حجم الألم الذى يشعر به إزاء معاناة الشعب الفلسطينى، حيث أكد العاهل السعودى استمرار المملكة فى لعب دورها التاريخى فى نصرة هذا الشعب المظلوم، والعمل على ضرورة إيجاد حل سلمى دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة كاملة غير منقوصة".

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