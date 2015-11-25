أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمة الكويتى:العرب يعتمدون على موقف السعودية الصلب إزاء الحقوق العربية

Google+ Print
الأمة الكويتى:العرب يعتمدون على موقف السعودية الصلب إزاء الحقوق العربية الأمة الكويتى:العرب يعتمدون على موقف السعودية الصلب إزاء الحقوق العربية
قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، إن العرب يعتمدون على موقف الصلب إزاء الحقوق العربية المهدورة، وإننا جميعا ننظر إلى هذا الدور على أنه دور حيوى واستراتيجى بالغ الأهمية.

وأوضح "الغانم" عقب لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى الرياض، أمس، أنه كان فرصة ثمينة للاستماع لمرئياته حول مجمل القضايا والملفات الساخنة فى المنطقة.

وقال "الغانم" فى تصريح للصحفيين "إن خادم الحرمين الشريفين شدد على أهمية التلاحم والتماسك الخليجى"، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون جميعها تقف كتفًا بكتف فى مواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين استعرض بشكل مسهب الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية واليمن وسوريا وبقية بؤر التوتر الإقليمى، وأكد على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول دائمة لها.

واختتم الغانم تصريحه قائلا "تلمسنا من خادم الحرمين الشريفين لدى نقاشنا تطورات القضية الفلسطينية حجم الألم الذى يشعر به إزاء معاناة الشعب الفلسطينى، حيث أكد العاهل السعودى استمرار المملكة فى لعب دورها التاريخى فى نصرة هذا الشعب المظلوم، والعمل على ضرورة إيجاد حل سلمى دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة كاملة غير منقوصة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020