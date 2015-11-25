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مستوطنون و"حاخامات" يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون و"حاخامات" يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون و"حاخامات" يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

اقتحم مستوطنون، بينهم "حاخامات" الأربعاء، المسجد الأقصى بفلسطين، من باب المغاربة فى حراسة من الشرطة الخاصة الإسرائيلية الخاصة.

وأكد شهود عيان، من أحد العاملين فى الأقصى، تقديم حاخام يهودى شروحات مزورة وافتراءات حول الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، قرب باب الرحمة "المُغلق" وفى المنطقة المعروفة باسم "الحُرش" بين باب الأسباط والمُصلى المروانى فى المسجد الأقصى.

فى الوقت نفسه، انتشر المصلون، عبر حلقات ومجالس علم فى المسجد المبارك، واحتجوا على اقتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل.

من جانبها، واصلت شرطة الاحتلال إجراءاتها المشدّدة بحق المصلين من الشبان والنساء واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية خلال دخولهم إلى المسجد، فى حين جددت نساء وطالبات ممنوعات من دخول المسجد الاقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين، اعتصامها حول بوابات الأقصى المبارك.
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