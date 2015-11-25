أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمبنى من 32 طابقا فى دبى

Google+ Print
رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمبنى من 32 طابقا فى دبى رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمبنى من 32 طابقا فى دبى
قال رجال الإطفاء إنهم تمكنوا من إخماد حريق شب فى مبنى يتألف من اثنين وثلاثين طابقا فى دبي.

وأفاد مسؤولو الدفاع المدنى بأن الحريق شب فى برج "ريجال تاور" فى حى الخليج التجارى بدبى الساعة 9:45 من صباح اليوم الأربعاء. ولم ترد على الفور أية تقارير عن إصابات.

وقال العميد أحمد عبيد الصايغ، القائم بأعمال مدير الدفاع المدنى فى دبي، للأسوشيتد برس إنه لم يكن حريقا كبيرا.

وأظهرت لقطات بثتها مواقع التواصل الاجتماعى الحريق يشب فى واجهة الطوابق العليا للمبنى.

وأثرت الحرائق على عدد من ناطحات السحاب فى الإمارات، لاسيما الحريق الذى اندلع فى برج الشعلة المكون من ستة وثمانين طابقا ، وهو أحد أطول الأبراج السكنية فى العالم.

واندلع حريق آخر فى مبنى بحى الديرة فى دبى ليل الاثنين، ما اضطر السلطات إلى إغلاق جزء من مترو الأنفاق فى المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365