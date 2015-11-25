رجال الإطفاء يخمدون حريقا بمبنى من 32 طابقا فى دبى

قال رجال الإطفاء إنهم تمكنوا من إخماد حريق شب فى مبنى يتألف من اثنين وثلاثين طابقا فى دبي.

وأفاد مسؤولو الدفاع المدنى بأن الحريق شب فى برج "ريجال تاور" فى حى الخليج التجارى بدبى الساعة 9:45 من صباح اليوم الأربعاء. ولم ترد على الفور أية تقارير عن إصابات.

وقال العميد أحمد عبيد الصايغ، القائم بأعمال مدير الدفاع المدنى فى دبي، للأسوشيتد برس إنه لم يكن حريقا كبيرا.

وأظهرت لقطات بثتها مواقع التواصل الاجتماعى الحريق يشب فى واجهة الطوابق العليا للمبنى.

وأثرت الحرائق على عدد من ناطحات السحاب فى الإمارات، لاسيما الحريق الذى اندلع فى برج الشعلة المكون من ستة وثمانين طابقا ، وهو أحد أطول الأبراج السكنية فى العالم.

واندلع حريق آخر فى مبنى بحى الديرة فى دبى ليل الاثنين، ما اضطر السلطات إلى إغلاق جزء من مترو الأنفاق فى المدينة.