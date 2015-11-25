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المفرقعات: الجسم الغريب بمحيط محكمة جنوب الجيزة سماعات تخرج منها أسلاك

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المفرقعات: الجسم الغريب بمحيط محكمة جنوب الجيزة سماعات تخرج منها أسلاك المفرقعات: الجسم الغريب بمحيط محكمة جنوب الجيزة سماعات تخرج منها أسلاك
انتهى خبراء المفرقعات بالجيزة، من عمليات فحص الجسم الغريب بجوار محكمة جنوب الجيزة، وتبين سلبية البلاغ، بعدما عثر على ثلاث سماعات غريبة الشكل أمام مدخل بوابة المحكمة، وتخرج منها مجموعة من الأسلاك، والتى أدت إلى إثارة الذعر بين المواطنين.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بالاشتباه فى جسم غريب بجوار محكمة جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات، وبصحبته أجهزة كشفية وكلب مفرقعات، وتبين من خلال عمليات الفحص سلبية البلاغ بعدما عثر على سماعات صوتية، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على مواد متفجرة.

كان المستشار جاسم البغدادى رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قد قرر إخلاء مبنى المحكمة من الموظفين والعاملين والقضاة، وذلك بعد الاشتباه فى وجود عبوة بها.

وأصدر رئيس المحكمة تعليماته بإخلاء المبنى فورا، وتم إبلاغ أجهزة الدفاع المدنى والإطفاء، ومديرية أمن الجيزة الذين وصلوا على الفور، إلا أنه تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب سماعات وأسلاك.
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