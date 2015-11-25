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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لـ 19 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لـ 19 ديسمبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لـ 19 ديسمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 25 متهما فى قضية خلية الزيتون الإرهابية لجلسة 19 ديسمبر، لسماع الشهود.

عقب حظر المحكمة، نشر أقوال الشهود من ضباط الأمن الوطنى، فضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم تامر محمد، والتي ضمت مظروف أصفر اللون بداخله كتاب أسود اللون، عليه عنوان" أحكام الجنائز" وكتاب أخر يحمل عنوان "الجهاد الاخر"، ومظروف اخر بداخله جواز سفر فلسطيني للمتهم.

كما فضت المحكمة، الأحراز الخاصة بالمتهم الثانى محمد فهيم وضمت كرتونة بداخلها أدوات للقياس وجركن أزرق بداخلة بنزين، وعقب فض الحرز أنكر المتهم صلته بالاحراز .

وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم الثالث في القضية أحمد السيد، وضمت كرتونة بداخلها مجموعة من الصور ومجموعة من الكتب، وكرتونة بها هارد ديسك.

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مصر 365