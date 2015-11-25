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لافروف: تركيا أسقطت المقاتلة الروسية بعد قصف ناقلات نفط لداعش بسوريا

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لافروف: تركيا أسقطت المقاتلة الروسية بعد قصف ناقلات نفط لداعش بسوريا لافروف: تركيا أسقطت المقاتلة الروسية بعد قصف ناقلات نفط لداعش بسوريا
قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، أن بلاده ستعيد النظر بشكل جاد فى علاقتنا مع تركيا بعد واقعة إسقاط الطائرة الروسية، مؤكدا أن تركيا أسقطت المقاتلة الروسية داخل أجواء سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسى فى مؤتمر صحفى الآن، أن أنقرة أسقطت المقاتلة الروسية بعد قصف ناقلات نفط لداعش، مضيفا: "عملية إسقاط مقاتلتنا ربما كان عملية استفزازية من تركيا"، لافتا إلى أنه لم يتم استخدام مركز التنسيق التركى، حيث تم تشكيل غرفة اتصالات بين وزارتى الدفاع الروسية والتركية لكنها لم تفعل، مضيفا أن الناتو يحاول أن يغطى على ما حدث فى الأجواء السورية.


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