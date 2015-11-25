سقوط "خط صعيد" جديد فى الإسكندرية هارب من 6 أحكام بالمؤبد

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط "خط صعيد جديد"، تداولت صورته وبياناته داخل جميع مديريات الأمن بمحافظات مصر، بعد هروبه من قنا، والتى كان يمارس فيها نشاطه الإجرامى، والذى تخصص فى قطع الطرق وسرقة المواطنين بالإكراه.إعلان - Ads إعلان - Ads
تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول العامرية من ضبط "محمد ج ا" 29 سنة عاطل مقيم مركز قوص محافظة قنا، المحكوم عليه فى عدد من القضايا هى، القضية جنايات مركز شرطة قوص – بأمن قنا "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز شرطة قوص – بأمن قنا "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، وجار التنفيذ عليه.
تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول العامرية من ضبط "محمد ج ا" 29 سنة عاطل مقيم مركز قوص محافظة قنا، المحكوم عليه فى عدد من القضايا هى، القضية جنايات مركز شرطة قوص – بأمن قنا "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز شرطة قوص – بأمن قنا "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، وجار التنفيذ عليه.
>