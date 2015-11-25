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سقوط "خط صعيد" جديد فى الإسكندرية هارب من 6 أحكام بالمؤبد

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سقوط "خط صعيد" جديد فى الإسكندرية هارب من 6 أحكام بالمؤبد سقوط "خط صعيد" جديد فى الإسكندرية هارب من 6 أحكام بالمؤبد
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط "خط صعيد جديد"، تداولت صورته وبياناته داخل جميع مديريات الأمن بمحافظات ، بعد هروبه من قنا، والتى كان يمارس فيها نشاطه الإجرامى، والذى تخصص فى قطع الطرق وسرقة المواطنين بالإكراه.

تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول العامرية من ضبط "محمد ج ا" 29 سنة عاطل مقيم مركز قوص محافظة قنا، المحكوم عليه فى عدد من القضايا هى، القضية جنايات مركز شرطة قوص – بأمن قنا "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز شرطة قوص – بأمن قنا "سلاح" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن المؤبد، والقضية جنايات مركز قوص – بأمن قنا "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، وجار التنفيذ عليه.
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