إضراب المرضى عن الطعام بمعهد القلب.. والمدير:التأمين الصحى لا يوفر الدعامات

أعلن اليوم، الأربعاء، عدد من مرضى القلب بمعهد القلب الإضراب عن الطعام والاعتصام المفتوح داخل المعهد، بعدما رفضت الإدارة إجراء عمليات تركيب دعامات دوائية للمرضى بحجة عدم توافر اعتمادات مالية للدعامات، يأتى هذا بعدما تم إجراء كافة مستلزمات العملية وارتداء قميص العمليات، والتحضير التام لإجراء العمليات لهم .

وأكد المرضى أن إدارة المستشفى استقبلتهم منذ فترة وطلبت قرارات من التأمين الصحى، ورغم انهم أحضروها فإن المستشفى رفضت إجراء العملية رغم تركيب الكانيولا، وإجراء كافة التجهيزات الخاصة بالعملية وحجز غرفة الإقامة وغرفة العمليات، محملين المستشفى المسئولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية .

وقال حمادة عبد الفتاح، وكيل وزارة بالمعاش 62 سنة أحد المرضى: "دى مسئولية المستشفى كيف يقبلون مرضى وتتم كافة الإجراءات.. ثم يطالبوننا بالعودة، وانا أحملهم مسئولية تدهور صحتى"، فيما قال محمد حسين حماد "58" جزار: "فوجئت بإدارة المستشفى، بعدما ارتديت قميص العملية، يقولون لى لا توجد ميزانية، وأنا بحالة سيئة ورغم ذلك لا يريدون إجرائها، وانا أحمل وزير الصحة مسئولية تدهور حالتى الصحية، ياناس حسوا بالمجروح ليه يا دكاترة مرضى معهد القلب حقها بيروح " .

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ومن جانبه قال أحمد سعيد يوسف "47" عاما، نجار: "هذه فوضى ولا يجب السكوت عليها"، فيما صرخ جمال عبده السيد بخيت من سوهاج، "70" سنة بالمعاش: "جئت من الصعيد وفوجئت بهذا القرار وأعلن الاعتصام والإضراب عن الطعام حتى إجراء العملية "

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وبالمقابل قال الدكتور أحمد فتحى، عميد معهد القلب القومى، لـ"اليوم السابع"، إن أحد المرضى كان سيتم تركيب دعامة له، ولكنه اعترض على تركيب دعامة عادية، لأن التأمين الصحى كتب له دعامة دوائية، مشيراً إلى أن نفقة الدولة والتأمين الصحى، لا يدعمان الدعامة الدوائية لأنها أغلى 4 أضعاف من الدعامة العادية، وأن الدعامة الدوائية غير متوفرة فى معهد القلب، وبالتالى فإن المشكلة ليست مشكلتى، حيث أن هناك مشكلة فى التأمين الصحى لأن الدعامة الدوائية لا يمولها التأمين الصحى .

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وأكد عميد معهد القلب أنه، لا يوجد فارق كبير بين الدعامة الدوائية والدعامة العادية، فالأخيرة تقوم بالغرض، إلا فى بعض الحالات المقررة طبيا، وأن كفاءة الدعامة لا تعتمد على كونها دوائية أو عادية وإنما تعتمد على كفاءة التدخل نفسه، حيث يمكن أن تنجح الدعامة العادية، وتأتى بنتيجة أفضل إذا كان الطبيب ماهر فى تركيبها، مؤكدا أن الدولة توفر الدعامة العادية ونقوم بتركيبها بدون أى تكلفة على المريض .

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وأشار الدكتور أحمد فتحى إلى أن التأمين الصحى يرسل لمعهد القلب بتركيب دعامة دوائية أو دعامتين، وهو لا يمدنا بثمنها بل أنه يدفع ثمن الدعامة العادية والمريض أعتقد أننا نقوم بتركيب الدعامة العادية لأنه مكتوب فى الخطاب دعامة دوائية، موضحا أن معهد القلب القومى ليس لدية دعامة دوائية، وإذا أراد تركيبها تكون إما على نفقته الخاصة أو أن يقوم التأمين الصحى التابع لشركة بتغطية نفقاتها.



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