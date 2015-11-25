أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المستشار عمر محمد حماد بسوهاج

Google+ Print
بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المستشار عمر محمد حماد بسوهاج بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المستشار عمر محمد حماد بسوهاج
شيع الآلاف من أهالى محافظة سوهاج، بعد ظهر اليوم، جنازة الشهيد المستشار عمر محمد حماد، شهيد التفجيرات الإرهابية التى وقعت أمس فى محافظة شمال سيناء.

وتقدم الجنازة اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، واللواء أشرف أبو المكارم رئيس فرع الأمن الوطنى.

وردد المشاركون فى الجنازة هتافات مثل: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

- اليوم.. جنازة عسكرية لشهداء القضاء والشرطة بحادث العريش الإرهابى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365