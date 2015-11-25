بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد المستشار عمر محمد حماد بسوهاج

شيع الآلاف من أهالى محافظة سوهاج، بعد ظهر اليوم، جنازة الشهيد المستشار عمر محمد حماد، شهيد التفجيرات الإرهابية التى وقعت أمس فى محافظة شمال سيناء.

وتقدم الجنازة اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، واللواء أشرف أبو المكارم رئيس فرع الأمن الوطنى.

وردد المشاركون فى الجنازة هتافات مثل: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

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