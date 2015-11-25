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قناة السويس تحقق 1.4 مليار دولار فى آخر 3 أشهر من 2015

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قناة السويس تحقق 1.4 مليار دولار فى آخر 3 أشهر من 2015 قناة السويس تحقق 1.4 مليار دولار فى آخر 3 أشهر من 2015
قال محمود رزق عضو مجلس إدارة قناة السويس، أن المجري الملاحي للقناة حقق 1.4 مليار دولار، فى الشهور الثلاثة الأخيرة عقب افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف رزق في مؤتمر صحفي بمركز التدريب والمحاكاة، ظهر يوم الأربعاء: المشروعات طويلة الأجل لا تقاس نتائجها بالشهور، وليس من المنطقي أن ننتظر ارتفاع الإيرادات بعد شهر واحد أو شهرين من افتتاح الجديدة.

ولفت عضو مجلس إدارة قناة السويس، إلى أن القناة حققت 4.3 مليار دولار خلال الشهور العشر الأخيرة، بما يعادل 32 مليار جنيه مصري.

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